Leipzig transferi iptal etti: Noah Okafor

Leipzig için Almanya'ya giden Milanlı Noah Okafor, sağlık kontrollerinden geçemedi. Transfer iptal oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leipzig transferi iptal etti: Noah Okafor
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14 Ocak 2025 15:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Leipzig'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig için Almanya'ya giden Milanlı Noah Okafor, sağlık kontrollerinden geçemedi.

TRANSFERİ İPTAL ETTİ

Bu gelişmenin ardından Alman ekibi, 24 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transferini iptal etti.

İTALYA'YA GERİ DÖNECEK

Noah Okafor, kısa süre içinde Almanya'dan ayrılıp İtalya'ya geri dönecek.

Bu sezon Milan^da 16 maça çıkan kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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