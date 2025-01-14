Leipzig transferi iptal etti: Noah Okafor

Transfer çalışmalarını sürdüren Leipzig'de sürpriz bir gelişme yaşandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig için Almanya'ya giden Milanlı Noah Okafor, sağlık kontrollerinden geçemedi.



TRANSFERİ İPTAL ETTİ



Bu gelişmenin ardından Alman ekibi, 24 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transferini iptal etti.



İTALYA'YA GERİ DÖNECEK



Noah Okafor, kısa süre içinde Almanya'dan ayrılıp İtalya'ya geri dönecek.



Bu sezon Milan^da 16 maça çıkan kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



