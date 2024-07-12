Leicester City'de Ndidi'ye yeni sözleşme

Leicester City, sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'de Ndidi'ye yeni sözleşme
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12 Temmuz 2024 16:46
Leicester City, sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi'yi takımda tuttu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Ndidi ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüple imzaladığı yeni sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ndidi, "Harika hissediyorum, heyecanlıyım. Kendimi evimde hissediyorum ve bence en önemli şey bu. Kulüple devam ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Leicester City, 27 yaşındaki futbolcuyu 2017 yılında Genk'ten kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 273 maçta sahaya çıkan Ndidi, 17 gol attı ve 17 asist yaptı.

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