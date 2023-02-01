Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihi asist krallığı listesinde Steve Nash ve Mark Jackson'ı geride bırakmasıyla ilgili konuştu.



LeBron, geçtiğimiz gece New York Knicks'e karşı Nash ve Jackson'ı geride bırakarak NBA'de tüm zamanların asist krallığı listesinde dördüncü sıraya yükseldi. James, bu başarıya dördüncü çeyrekte 10.336'ncı asistini kaydederek ulaştı.



Maç sonrası basın toplantısında James, Madison Square Garden'da kırdığı rekorla ilgili konuşurken, kariyeri boyunca sahip olduğu tüm takım arkadaşlarını övmeyi de ihmal etmedi:



"Bunu başarmış olabilmek çok güzel, çünkü zaten takım arkadaşlarımı oyuna dahil etmeyi seven biriyim. Kariyerim boyunca onlara topu doğru yerde ve zamanda vermeye uğraştım. Onlar da yalnızca bu sezon değil, kariyerim boyunca bu pasları asiste dönüştürme konusunda harika bir iş çıkardılar."



James'in bu listede önünde John Stockton, Jason Kidd ve Chris Paul yer alıyor ve ilk üç sıraya girmesi için 900'den fazla asist yapması gerekiyor. Stockton 15.806 asistle listenin zirvesinde yer alıyor.





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