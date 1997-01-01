LeBron: "Jordan ile beraber oynasam, bambaşka bir seviye olurduk!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, en iyi özelliklerinin Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile "mükemmel uyumlu olacağına" inandığını söyledi.



NBA'deki tartışmalar genellikle LeBron'un veya Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olması üzerine odaklanıyor.



57 yaşındaki Jordan, Bulls ile dikkat çekici kariyeri sırasında altı Finaller MVP'si ve beş MVP ödülüyle birlikte, altı NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



James ise ikisi Miami Heat, biri Cleveland Cavaliers'la olmak üzere üç şampiyonluk ve üç Finaller MVP'si ödülü kazanırken, dört kez de normal sezon MVP'si olmuştu.



"BERABER BAMBAŞKA BİR SEVİYE OLURDUK"



1997-98 sezonunda, sekiz yıl içindeki ikinci three-peat'ine odaklanan Bulls'u işleyen ESPN'in 10 bölümlük belgesel serisi "The Last Dance"in bitmesinin ardından, LeBron, Jordan'ın takım arkadaşı olmakla ilgili düşüncelerini iletti.



35 yaşındaki yıldız, Uninterrupted'ın YouTube kanalı üzerinden bir videoda şunları söyledi:



"Şahsen oyunu oynama şeklimle - önce takıma odaklı - en iyi özelliklerimin Mike ile mükemmel bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Mike tam bir suikastçı. Basketbol oyununu oynamak söz konusu olduğunda, onun skor üretme şekliyle, benim pasörlüğüm ve pozisyonları önceden okuma yeteneğimle..."



"Scottie Pippen'ın Mike'la yapabildiği şeyleri gördüm, benimle başka bir seviye olacağını düşünüyorum. Pip en sevdiğim oyunculardan biriydi. Chicago'daki o dönemde, onun yanında point forvet olarak oynasaydım, bambaşka bir seviye olurdu."



O ESKİ FOTOĞRAFI DA AÇIKLADI!



James ayrıca Jordan'ın UC-Santa Barbara'daki yıllık yaz kampında, 2003'te bir numaralı seçim olarak draft edildikten sonra yer aldığı dönemi hatırladı:



"Saat 21:00 civarında oynardık. Kamp biterdi ve davet ettiği kolej çocuklarıyla birlikte kalırdık. Yaklaşık bir saat, bir saat 15 saat dakika kadar sağlam çalışırdık. MJ ile aynı takımdaydım ve bir maç bile kaybetmemiştik."



