İtalya Serie A 9. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Lazio karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lazio 2-0'lık sonuçla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Felipe Anderson ile 35. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Bu sonucun ardından Sassuolo 10 puanda kalırken, Lazio 13 puana yükseldi.
Önümüzdeki maç haftasında Sassuolo, sahasında Bologna'yı, Lazio sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Felipe Anderson ile 35. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Bu sonucun ardından Sassuolo 10 puanda kalırken, Lazio 13 puana yükseldi.
Önümüzdeki maç haftasında Sassuolo, sahasında Bologna'yı, Lazio sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.