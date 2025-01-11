Lazio, Ibrahimovic'i bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Lazio, Bayern Münih'ten transfer yapıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi, Bayern forması giyen 19 yaşındaki Arijon Ibrahimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.



SATIN ALMA OPSİYONU VAR



Haberde 8/10 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.



Lazio, sezon sonunda opsiyonu devreye sokması halinde Ibrahimovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI



Genç oyuncu geçen sezonu da İtalyan ekibi Frosinone'de kiralık olarak geçirmişti. Ibrahimovic, bu sezon Bayern'de 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.



