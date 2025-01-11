Lazio, Ibrahimovic'i bitiriyor!

Lazio, Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki on numara Arijon Ibrahimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio, Ibrahimovic'i bitiriyor!
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11 Ocak 2025 15:28
Transfer çalışmalarını sürdüren Lazio, Bayern Münih'ten transfer yapıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi, Bayern forması giyen 19 yaşındaki Arijon Ibrahimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Haberde 8/10 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

Lazio, sezon sonunda opsiyonu devreye sokması halinde Ibrahimovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Genç oyuncu geçen sezonu da İtalyan ekibi Frosinone'de kiralık olarak geçirmişti. Ibrahimovic, bu sezon Bayern'de 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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