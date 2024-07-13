Laurent Blanc'ın yeni adresi Suudi Arabistan

Marcelo Gallardo ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü belli oldu.
Al-Ittihad, Fransız teknik adam Laurent Blanc'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kariyerinde Al-Rayyan, PSG, Fransa Milli Takımı, Bordeaux'da görev yapan Blanc, son olarak Lyon'u çalıştırdı.
Al-Ittihad, Fransız teknik adam Laurent Blanc'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kariyerinde Al-Rayyan, PSG, Fransa Milli Takımı, Bordeaux'da görev yapan Blanc, son olarak Lyon'u çalıştırdı.
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