Laurent Blanc'ın yeni adresi Suudi Arabistan

Fransız teknik adam Laurent Blanc, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Laurent Blanc'ın yeni adresi Suudi Arabistan
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13 Temmuz 2024 17:09
Marcelo Gallardo ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Al-Ittihad, Fransız teknik adam Laurent Blanc'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kariyerinde Al-Rayyan, PSG, Fransa Milli Takımı, Bordeaux'da görev yapan Blanc, son olarak Lyon'u çalıştırdı.

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