NBA'deki beşinci sezonuna giren LaMelo Ball, artık sadece bireysel başarılarla yetinmek istemiyor. 23 yaşındaki oyun kurucu, en üst seviyede rekabet etmeye odaklanırken, Charlotte Hornets'in yaşadığı zorluklar nedeniyle galibiyet hasreti çekmeye devam ediyor.



HoopsHype'ın NBA muhabiri Michael Scotto'ya göre, Ball'un hayal kırıklığı giderek artıyor. HoopsHype'a konuşan Scotto, "LaMelo rekabetçi bir ortamda kazanmak istiyor. Artık bireysel istatistiklerin tek başına galibiyet getirmediğinin farkında. Rakamları etkileyici olsa da Charlotte'un kötü performansı onun şansını azaltıyor" ifadelerini kullandı.



Ball'un bireysel performansı, All-Star seviyesinde olduğunu kanıtlıyor. Maç başına 26.1 sayı, 5.2 ribaund ve 7 asist ortalamalarıyla oynayan genç yıldız, etkileyici istatistikler sergilese de bu katkı takım başarısına yansımıyor. Hornets, şu anda 14 galibiyet ve 47 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor ve playoff potasından oldukça uzakta.



Scotto ayrıca, "LaMelo orada kendini ne kadar daha görmek istiyor?" diyerek kariyerinde yeni bir yön arayabileceğine dair belirsizliği de vurguladı ve genç pivot Mark Williams'ın takas edilmesi planlanırken son anda iptal edilen anlaşmanın, Charlotte'un önemli genç oyuncularını gözden çıkarabileceğini gösterdiğini belirtti:



"Eğer 23 yaşında ve gelecek vadeden Mark Williams'tan vazgeçmeye hazırdılarsa, bir sonraki mantıklı adım LaMelo Ball'a bakmak olur."



Hornets'in Doğu Konferansı'nda rekabetçi olamaması, yönetimin zor kararlar almasını gerektirebilir. Takımın, genç yıldızını mutlu tutmak için ciddi adımlar atması gerekebilir. Ancak LaMelo'nun kazanma isteği göz önüne alındığında, onun için yeni bir takım arayışı da ihtimal dahilinde



