Los Angeles Lakers'ın, Utah Jazz pivotu Walker Kessler'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Los Angeles'ın Kessler'la ilgilendiğini ve Anthony Davis'in yedeği olarak derinlik aradığını bildirdi.



Jarred Vanderbilt ve Christian Wood'un sakatlıklarının iyileşme sürecinde olmasıyla birlikte, takımın birincil yedek oyuncusu Jaxson Hayes olmuştu.



Bu sezon yalnızca 2,9 milyon dolar kazanan Kessler, çaylak ölçekli anlaşmasının son yılında gelecek sezon 4,9 milyon dolar kazanacak.



