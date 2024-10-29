Lakers, Walker Kessler'ı radarına aldı

Los Angeles Lakers'ın, Utah Jazz pivotu Walker Kessler'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Walker Kessler'ı radarına aldı
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29 Ekim 2024 13:02
Los Angeles Lakers'ın, Utah Jazz pivotu Walker Kessler'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, Los Angeles'ın Kessler'la ilgilendiğini ve Anthony Davis'in yedeği olarak derinlik aradığını bildirdi.

Jarred Vanderbilt ve Christian Wood'un sakatlıklarının iyileşme sürecinde olmasıyla birlikte, takımın birincil yedek oyuncusu Jaxson Hayes olmuştu.

Bu sezon yalnızca 2,9 milyon dolar kazanan Kessler, çaylak ölçekli anlaşmasının son yılında gelecek sezon 4,9 milyon dolar kazanacak.

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