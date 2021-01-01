Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, Horton-Tucker'ı takas etmekte "tereddüt ediyor"

Los Angeles Lakers'ın, yedi NBA takımının talip olduğu söylenen genç oyuncusu Talen Horton-Tucker'ı takas etme konusunda tereddüt ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, yedi NBA takımının talip olduğu söylenen genç oyuncusu Talen Horton-Tucker'ı takas etme konusunda tereddüt ettiği iddia edildi.

Lakers'ın 2021-22 normal sezonuna vasat başlangıcı nedeniyle, takas piyasasında aktif olabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, NBA analisti Jordan Schultz, Lakers ekibinin Horton-Tucker takası konusundaki seçeneklerini değerlendirme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti:

"Lig kaynakları, Talen Horton-Tucker'ın yedi takımın takas hedefi haline geldiğini söylüyorlar. Ama bana söylendiğine göre onu almak için 'çok fazla şey' gerekecek. Lakers, THT'ye gerçekten değer veriyor ve bu konuda oldukça tereddütlü. Henüz 21 yaşına giren Horton-Tucker, kariyerinin en iyisi olan 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ortalamalarına sahip."

Schultz ayrıca, THT'nin Bird Hakları sebebiyle 15 Ocak'a kadar takas edilemeyeceğini de sonraki bir tweet'inde ayrıca not geçti.

Lakers'ın takas dedikodularında adı, Detroit Pistons forveti Jerami Grant ve Philadelphia 76ers guardı Ben Simmons gibi isimlerle de geçmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal