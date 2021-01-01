Lakers, Horton-Tucker'ı takas etmekte "tereddüt ediyor"

Los Angeles Lakers'ın, yedi NBA takımının talip olduğu söylenen genç oyuncusu Talen Horton-Tucker'ı takas etme konusunda tereddüt ettiği iddia edildi.



Lakers'ın 2021-22 normal sezonuna vasat başlangıcı nedeniyle, takas piyasasında aktif olabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



Bununla birlikte, NBA analisti Jordan Schultz, Lakers ekibinin Horton-Tucker takası konusundaki seçeneklerini değerlendirme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti:



"Lig kaynakları, Talen Horton-Tucker'ın yedi takımın takas hedefi haline geldiğini söylüyorlar. Ama bana söylendiğine göre onu almak için 'çok fazla şey' gerekecek. Lakers, THT'ye gerçekten değer veriyor ve bu konuda oldukça tereddütlü. Henüz 21 yaşına giren Horton-Tucker, kariyerinin en iyisi olan 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ortalamalarına sahip."



Schultz ayrıca, THT'nin Bird Hakları sebebiyle 15 Ocak'a kadar takas edilemeyeceğini de sonraki bir tweet'inde ayrıca not geçti.



Lakers'ın takas dedikodularında adı, Detroit Pistons forveti Jerami Grant ve Philadelphia 76ers guardı Ben Simmons gibi isimlerle de geçmişti.



