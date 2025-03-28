Los Angeles Lakers, iki yönlü sözleşmeye sahip guard Jordan Goodwin'i standart kontrata çevirirken, Cam Reddish'i serbest bıraktı.



Goodwin, bu sezon Lakers formasıyla 19 maçta 6.4 sayı, 3.9 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. İki yönlü kontratının son maç hakkını çarşamba günü Indiana Pacers karşısında kullanan Goodwin, artık play-off maçlarında oynayabilecek.



26 yaşındaki oyuncunun, 2025-26 sezonu için takım opsiyonunu içeren iki yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Cam Reddish ise bu sezon 33 maçta 3.2 sayı ve 2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2023'te Lakers ile iki yıllık sözleşme imzalayan Reddish, geçen sezon 5.4 sayı, 2.1 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ortalamalarına ulaşmıştı.



Lakers, Batı Konferansı'nda 44-28'lik derecesiyle dördüncü sırada yer alıyor.



