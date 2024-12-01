Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden Lyon, Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nice'i konuk etti.



Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 4., 41. ve 69. (P) dakikada Alexandre Lacazette ve 43. dakikada Jordan Veretout kaydetti.



Nice'in tek golü ise 22. dakikada Sofiane Diop'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Lyon 22 puana ulaştı. Nice ise 20 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Lyon, Angers'e konuk olacak. Nice ise Le Havre'yi ağırlayacak.



FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?



Lyon, 23 Ocak'ta ise Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak.







