Kyle Walker, Burnley'e doğru!

Kyle Walker, Burnley ile anlaştı. Burnley bonservis bedeli olarak yaklaşık 6 milyon Euro ödeyecek.

calendar 04 Temmuz 2025 21:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kyle Walker, Burnley'e doğru!
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Burnley, bonservisi Manchester City'de bulunan Kyle Walker ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle Kyle Walker transferi için ikinci teklifini sunmuştu.Tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu imza parasıyla ikna etmeye çalışıyordu. Oyuncu Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetti.


5 MİLYON EURO

David Ornstein'in haberine göre Burnley, Kyle Walker transferini tamamladı. Sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlanmış durumda. Manchester City bu transferden yaklaşık 6 milyon Euro kazanacak.

GEÇEN DEVREYİ MİLAN'DA GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonun yarısını Manchester City'de yarısını Milan'da geçiren 35 yaşındaki futbolcu 34 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı.

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