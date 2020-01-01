Kuzma: "Daha çok fırsat edinince, böyle oynayabiliyorum"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, bu sezon Lakers formasıyla ilk kez başlangıç kadrosunda yer alması hakkında konuştu.



Kuzma, geçtiğimiz gece Lakers'ın Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçta, Anthony Davis'in yokluğunda (kalf) ilk beşta oynadı ve ilk yarıda 8/12 şut isabetiyle (4/6 üçlük) 20 sayı bularak, ekibinin en skorer ismi oldu.



Koç Frank Vogel'in belirttiği gibi, LeBron James veya Davis'in herhangi bir maçı kaçırması durumunda, Kuzma'nın Lakers için ilk beşte başlaması bekleniyordu.



Kuzma, maçtan sonra muhabirlere şunları söyledi:



"Yalnızca daha fazla fırsat edinmekle alakalı. Açıkçası iki süperstarımız var. O adamlardan biri oynamadığında, ben daha çok fırsat edinmiş oluyorum."



