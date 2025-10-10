10 Ekim
Kuzey İrlanda, Slovakya'yı 2 golle geçti!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A grubu 3. maçında Kuzey İrlanda, Slovakya'yı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A grubu 3. maçında Kuzey İrlanda, Slovakya'yı konuk etti.

Windsor Park'ta oynanan mücadeleyi Kuzey İrlanda 2-0 kazandı.

Kuzey İrlanda'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Patrik Hrosovsky(kk) ve 81. dakikada Trai Hume'den geldi.

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ve Samsunspor'lu Lubomir Satka, Slovakya adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kuzey İrlanda ve Slovakya'nın puanları 6'da eşitlendi.

A grubunun 4. maçında Slovakya evinde Lüksemburg'u, Kuzey İrlanda ise Almanya'yı ağırlayacak.

 

