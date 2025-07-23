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Kuyt, Fenerbahçe'ye şans tanımadı: "Feyenoord kazanacak"

Dirk Kuyt, iki eski takımı Fenerbahçe ile Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi eşleşmesini yorumladı.

calendar 23 Temmuz 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kuyt, Fenerbahçe'ye şans tanımadı: 'Feyenoord kazanacak'
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Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmesini yorumladı.

"GALATASARAY'I YENDİĞİMİZDE..."

Kuyt, "Fenerbahçe ve Feyenoord, gerçek halk kulüpleri. Taraftarları fark yaratıyor. Fenerbahçe'deyken Galatasaray'ı yendiğimizde halk bayram ediyordu. Binlerce insan sokaklara dökülüyordu. Arabaların kornaları susmuyordu." açıklaması yaptı.


"O ZAMANDA BERİ ŞAMPİYON OLAMADILAR"

Hollandalı isim ayrıca  "Kulüp yıllardır şampiyonluğu arzuluyordu ve biz de bu hayali gerçekleştirdik. İstanbul'a ne zaman gitsem insanlar hala bunu konuşuyor. O zamandan beri şampiyon olamadılar." diyerek sözlerine de

"FEYENOORD TURU GEÇER!"

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi değerlendiren Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter." ifadelerini kullandı.

"DE KUIP'İN ZEMİNİ TİTREDİ"

Kuyt, "Feyenoord ile 2017'de kazandığım şampiyonluğu asla unutamam. Heracles'e karşı golü attığımda De Kuip'in zemini titredi. Bunu çok nadiren yaşadım. Şampiyonluk gününü asla unutamayacağım." sözleriyle konuşmasına son verdi.

 

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