Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'ya en yoğun ilgiyi Sacramento Kings gösterse de, The Athletic'ten Anthony Slater'a göre taraflar arasında yapılan görüşmeler şu ana kadar somut bir ilerleme kaydetmedi.Kings'in ısrarcı tavrına rağmen, lig kaynakları Slater'a yaptığı açıklamada hafta sonu boyunca yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme yaşanmadığını bildirdi. Bunun nedeni olarak ise NBA genelinde sınırlı hareketlilik gösteren kısıtlı serbest oyuncu pazarı gösteriliyor.Golden State'in Kuminga karşılığında genç, umut vaat eden bir oyuncu ve geleceğe dönük bir ilk tur draft hakkı istediği bildirildi. Kings cephesinin bu talebi karşılamadığı, tekliflerinin ise Warriors tarafından yetersiz bulunduğu öğrenildi.Kings'in önerdiği paketin içerisinde çaylak guard Devin Carter, tecrübeli forvet Dario Saric ve iki ikinci tur draft hakkı yer aldı. Ancak Warriors bu paketin Kuminga'nın potansiyelini yansıtmadığı gerekçesiyle teklifi geri çevirdi.22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 15.3 sayı, 4.6 ribaunt ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2025 play-off'larında da maç başına 15.3 sayı üreterek gelişimini gösterdi.Çaylak ölçekli sözleşmesi sona eren Kuminga artık kısıtlı serbest oyuncu statüsünde ve yalnızca Kings değil, Washington Wizards, Miami Heat, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets gibi takımların da ilgisini çekmiş durumda. Ancak şu ana kadar ciddi bir teklif sunulmadı.Warriors, bu yaz başında Kuminga'ya 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklif yaparak oyuncunun başka bir takımla anlaşması durumunda teklifi eşleştirme hakkını elinde tutuyor.