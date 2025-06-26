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Kulüpler Dünya Kupası'nda gergin anlar: Acuna - Dumfries

Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter ile River Plate arasında oynanan maçın ardından saha karıştı. River Plateli Acuna, tartıştığı Dumfries'i soyunma odasına kadar kovalarken, tribünlerden Hollandalı oyuncuya yabancı cisimler fırlatıldı.

calendar 26 Haziran 2025 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası'nda gergin anlar: Acuna - Dumfries
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda E Grubu'nda oynanan Inter - River Plate karşılaşması, Inter'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi ancak maç sonu yaşananlar futbolun önüne geçti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük bir gerginlik yaşandı. 

River Plate'in sol beki Marcos Acuna, maç boyunca sık sık karşı karşıya geldiği Inter'in sağ beki Denzel Dumfries'le, Gonzalo Montiel'in 90+5'te kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyon sonrası yeniden gerildi. Maç sonunda öfkesine hakim olamayan Acuna, saha içinde Dumfries'i kovalamaya başladı.



ACUNA, RAKİBİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

"Buraya gel" diye bağırdığı görülen Acuna, tünel çıkışına kadar rakibinin peşinden koştu. Soyunma odasına yönelen Dumfries ise takım arkadaşları ve güvenlik ekipleri tarafından adeta kaçırıldı. Arjantinli oyuncuyu ise güçlükle sakinleştirebildiler.

SOPA, DUMFRIES'İN KAFASINA İSABET ETTİ

Olayların büyümesine tribünler de dahil oldu. River Plate taraftarları, Dumfries'e doğru yabancı cisimler ve sopa parçaları fırlattı. Görüntülerde, atılan bir sopanın Hollandalı futbolcunun kafasına isabet ettiği görüldü.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren goller 72. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3'te Alessandro Bastoni'den geldi. Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselirken, 4 puanda kalan River Plate turnuvaya veda etti.


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