Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçiyor

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını 21 Haziran Salı günü yapacağı olağan genel kurulda belirleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçiyor
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20 Haziran 2022 16:11
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını 21 Haziran Salı günü yapacağı olağan genel kurulda seçecek.

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilecek.

Vakfın başkanlığını geçen yılın temmuz ayından beri yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haziran ayında görev süresinin tamamlanacağı söylemişti.

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