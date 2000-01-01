Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kukoc: "Kevin Durant, NBA'in en iyi oyuncusu"

Eski NBA yıldızı Toni Kukoc, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i NBA'deki en iyi oyuncu olarak adlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Toni Kukoc, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i NBA'deki en iyi oyuncu olarak adlandırdı.

Kukoc, bu çağın hücumda bir şeyler üretmek için ana bir oyun kurucuya ihtiyaç duymadığını belirtti:

"Basketbol artık, topu her zaman getirmek zorunda olan bir oyun kurucuya ihtiyaç duymuyor. Bu dönemde birileri topu getirip hemen hücuma yönelebildiği ve birden fazla beceriye sahip çok sayıda oyuncu olduğu için, bir oyun kurucu aramak zaman kaybı gibi bir şey."

"Çoğu zaman LeBron, yanlış bir şekilde bir point guard olarak görülüyor, ki bu harika. Kevin Durant, benim görüşüme göre, NBA'deki en iyi oyuncu. Topu kolayca getirebiliyor. Üçgen Hücum, herhangi birimizin bir numarada veya alçak postta oynayabilmesini veya köşeleri doldurabilmesini sağlamıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Durant, aşil sakatlığının iyileşme sürecinde olmaya devam ettiği için, bu sezon Nets'e geri dönmeyeceğini söylemişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal