Kukoc: "Kevin Durant, NBA'in en iyi oyuncusu"

Eski NBA yıldızı Toni Kukoc, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i NBA'deki en iyi oyuncu olarak adlandırdı.



Kukoc, bu çağın hücumda bir şeyler üretmek için ana bir oyun kurucuya ihtiyaç duymadığını belirtti:



"Basketbol artık, topu her zaman getirmek zorunda olan bir oyun kurucuya ihtiyaç duymuyor. Bu dönemde birileri topu getirip hemen hücuma yönelebildiği ve birden fazla beceriye sahip çok sayıda oyuncu olduğu için, bir oyun kurucu aramak zaman kaybı gibi bir şey."



"Çoğu zaman LeBron, yanlış bir şekilde bir point guard olarak görülüyor, ki bu harika. Kevin Durant, benim görüşüme göre, NBA'deki en iyi oyuncu. Topu kolayca getirebiliyor. Üçgen Hücum, herhangi birimizin bir numarada veya alçak postta oynayabilmesini veya köşeleri doldurabilmesini sağlamıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Durant, aşil sakatlığının iyileşme sürecinde olmaya devam ettiği için, bu sezon Nets'e geri dönmeyeceğini söylemişti.



