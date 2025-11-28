28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
0-158'
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Kruse: "Türkiye'de durum farklı"

Fenerbahçe'de de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, kariyerinde kazandığı maaşlarla ilgili konuştu. Kruse, bonuslar konusunda Türkiye ve Almanya'nın farklı olduğunu söyledi.

Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, kazandığı maaşlarla ilgili konuştu.

Bir podcast programında konuşan Kruse, "Geçmişimden, son 15 yıldan birçok şeyi unutuyorum ama ne kadar kazandığımı hala doğru bir şekilde biliyorum." dedi.

Bu sözlerinin ardından, "Tam olarak neyi hatırlıyorsun, yıllık maaşları mı?" sorusu yöneltilen Max Kruse, "Hayır, aylık maaşları ve bonusları." dedi.


Max Kruse, "Werder'de amatörler 1250, ilk profesyonel sözleşme 6000. St Pauli'de 2. Lig'deki ilk sezonda 12000, 1. Lig'deki ikinci sezon 18000. Freiburg'daki ilk yıl 30000. Borussia Mönchengladbach'ta 100000. Sonra Wolfsburg, orada 250000. Sonra Werder Bremen yine 250000." diye konuştu.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Almanya'dan Bild'de yer alan haberde, Kruse'nin 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğu ve sarı-lacivertlilerde net 300000 euro kazandığı belirtildi. Ardından Union Berlin'e transfer olan eski Alman futbolcu, burada ise 125000 brüt maaşla oynadı. Union Berlin'in ardından Wolfsburg'a giden Kruse, 300000 brüt maaş aldı. Kazandığı maaşlarla ilgili konuşmaya devam eden Kruse, "Sonra Paderborn'a transfer oldum, burada brüt maaşım 30000 idi. 300 euro'dan 30 euro'ya, bana ne oldu böyle?" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DURUM FARKLI"

Yıllık maaşlarının yanı sıra kazandığı bonuslarla ilgili de konuşan Kruse, "Almanya'da durum Türkiye'den farklı. Türkiye'de galibiyet primi 10000 euro, Almanya'da ise puan başına veriliyor. Wolfsburg'ta galibiyete en büyük katkıyı ben yaptım ve puan bonusu 20000 euro idi. Yani orada galip gelirsek, 60000 euro ekstra kazanıyorduk. Kazanmaya değerdi. Normalde 5000 ile 10000 euro civarındaydı. Tam olarak hatırlamıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe forması altında toplamda 23 maçta süre bulan Kruse, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
