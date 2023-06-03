Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 45+4. dakikada Mbaye Diagne ile cevap verdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.



Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne, attığı golle 21 gollü Mauro Icardi'yi yakaladı ve krallık yarışında 2. sırayı Arjantinli yıldızla paylaştı. Diagne ayrıca 5 de asist yaptı. Karagümrük'ün golünün asistini de eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli yaptı.



Konyaspor bu sonuçla ligde 2 maçtır kazanamıyor. Karagümrük ise Kayseri galibiyeti sonrası puan kaybetti.



Bu sonuç Karagümrük puanını 48'e çıkardı. Konyaspor ise 50 yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.



35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Michalak'ın ortasında Pozuelo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



58. dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



74. dakikada Ozdoev'in sol kale direği önünde şutunda, Adil Demirbağ'a da çarpan top kornere çıktı.



Karşılaşma 1-1 bitti.



Bu arada ilk yarının ardından hakemlere itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Bouchalakis (Dk. 6 Paz), Michalak, Pozuelo (Dk. 74 Muric), Moreno (Dk. 63 Mahir Emreli), Diouf



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Bruno Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 83 Anan Uğur), Nicholas (Dk. 46 Shukurov), Ozdoev, Lobjanidze, Diagne (Dk. 90 Kazım), Kerim Frei (Dk. 66 Colley)



Sarı kartlar: Dk. 43 Pozuelo, Dk. 45+3 Calvo, Dk. 78 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45 Bruno Rodrigues (VavaCars Fatih Karagümrük)



Goller: Dk. 39 Moreno (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+3 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)





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