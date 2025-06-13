Konyaspor'da seçim günü

Konyaspor'un Olağan Genel Kurul'u bugün yapılacak. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ikinci oturum çoğunluk aranmaksızın 15.00'de başlayacak.

calendar 13 Haziran 2025 13:20
Konyaspor'da seçim günü
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Konyaspor'da yeni başkan bugün belli olacak. Yeşil-beyazlı kulübün Olağan Genel Kurulu'nun ikinci oturumu bugün yapılacak. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan ve çoğunluğun aranmayacağı ikinci oturum saat 15.00'de başlayacak.

29 Mayıs Perşembe günü yapılması gereken ilk oturum yeterli delege çoğunluğu sağlanamadığı için ertelenmişti. Genel Kurul kararı sonrasında mevcut Başkan Ömer Korkmaz ve Yönetim Kurulu yeni dönemde görev almayacağını açıklamasının ardından Konyalı iş insanı Ömer Atiker başkanlığa adaylığını açıkladı.

Şu ana kadar başka bir aday çıkmazken, Ömer Atiker'in bugünkü Genel Kurul'da başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ömer Atiker'in yönetim listesinde yer alacak isimler de netleşti. [Yeni Meram]



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