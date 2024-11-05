Konyaspor'da goller kanatlardan geliyor

TÜMOSAN Konyaspor'un Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığı 14 golün 9'unu kanat oyuncuları kaydetti.



Süper Lig'de 14 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor'da sezon öncesinde gerçekleştirilen 15 transferle takım adeta yeniden kuruldu.



Yaptığı transferle ligde üst sıraları hedefleyen Konyaspor'da istenmeyen sonuçlar nedeniyle teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı ve Recep Uçar göreve getirildi.



Yeni teknik direktörüyle ligde çıktığı ilk maçta RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen yeşil-beyazlı takım, taraftarı önünde üç puan sevinci yaşadı.



Süper Lig'de 14 golü bulunan Konyaspor'da kanat oyuncularından Alassane Ndao 4, Pedrinho 3, Yusuf Erdoğan ve Hamidou Keyta da birer gol attı.



Yeşil-beyazlılarda forvette görev yapan Umut Nayir bir kez ağları havalandırırken, diğer golleri ise farklı bölgelerde oynayan Danijel Aleksic (2), Adil Demirbağ ve Oğulcan Ülgün kaydetti.



Takımın diğer forvetleri Blaz Kramer, Emrehan Gedikli ve Melih Bostan ise henüz gol sevinci yaşayamadı.



"Golü kimin attığına bakmıyoruz"



Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kadrolarına birçok oyuncu dahil ettiklerini söyledi.



Geçen sezon gol yollarında yaşadıkları sorunlardan dolayı hücum zenginliğini artırmak istediklerini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:



"Kadromuzda kanatlardan uzaktan şut atan bir oyuncu grubu var. Kanat oyuncularının gol atması çok değerli ama santraforlarımızdan da çok memnunuz. Oyun disiplinine sadık kalarak oynuyorlar. Biraz şanssızlıkları olabilir. Atmaya başlarlarsa çok gol atacaklarını düşünüyorum. Umut Nayir göz bebeğimiz, milli oyuncumuz. Onu oralarda görmek çok mutlu ediyor. Kramer, milli takım performansı gösterdi. Bu da oyuncuların hazır ve zinde olduğunu gösteriyor. Golü kimin attığına bakmıyoruz. Atılan gole, takımın nasıl sevindiği daha çok değerli. Hep birlikte bir sevinç varsa orada golü kimin attığına bakılmaz. Önemli olan bu mutluluğu ve birlikteliği sağlamak. Santraforlar gol atmak için çok çaba harcar ama bazen olmaz. Sahada bıraktığı enerji sizi tatmin ediyorsa gol çok önemli değildir."



Korkmaz, geçen sezon devre arasında takıma katılan kanat oyuncusu Ndao'nun Başakşehir maçında 3 gol attığını anımsatarak, "Geldiği günden beri takımımıza çok ciddi katkılar verdi. Konyaspor'da uzun yıllardır 'hat-trick' yapan bir oyuncu yoktu. Dördüncüyü bile atabilirdi. Konyaspor, birliktelik ruhuyla takımını bir yere taşımak isteyen bir oyuncu grubuna sahip. Santraforlarımız gol atmadı ama sanki hepsi 'hat-trick'i kendisi yapmış gibi bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.



