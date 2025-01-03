Konyaspor'a kötü haber! Fenerbahçe maçında yoklar

Konyaspor'da sarı kart gören Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'a kötü haber! Fenerbahçe maçında yoklar
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03 Ocak 2025 20:57
Son güncelleme 03 Ocak 2025 21:20
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Konyaspor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Yeşil-beyazlılarda Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, gördükleri sarı kartların ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor, 13 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

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