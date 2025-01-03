Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Konyaspor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.
Yeşil-beyazlılarda Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, gördükleri sarı kartların ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Konyaspor, 13 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlılarda Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, gördükleri sarı kartların ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Konyaspor, 13 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.