Konyaspor'a 1. Lig'den transfer

Süper Lig ekibi Konyaspor, 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor'un 18 yaşındaki 10 numarası Mehmet Güneş ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Konyaspor'a 1. Lig'den transfer
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28 Ocak 2025 17:03
Son güncelleme 28 Ocak 2025 17:29
Konyaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada

"Konyaspor'umuz, Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde İdari Menajerimiz Hüseyin Bilgin hazır bulundu.

Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz."

ifadelerine yer verildi.

17 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

10 numara pozisyonunda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Yeni Malatyaspor'da 1. Lig'de 17 maçta oynadı ve 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.



  

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