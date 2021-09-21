Koeman: 'Geleceğim hakkında yorum yapmayacağım'

Sahasında Granada'dan 1 puanı 90. dakikada kurtaran Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman maç sonu açıklamalarda bulundu.



Koeman maç boyuncu golü aradığını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "4-3-3 sistemiyle oynadık. Kanatlarda hızlı olamadık. Ansu ve Dembele olsaydı ne demek istediğim anlaşılırdı. 2. dakikada golü yememiz olayları çok karmaşık hale getirdi. Maç içinde sürekli değişiklik yaptık ama skor üretemedik" ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadıkları tutuk futbol ve arkasından gelen Granada beraberliğinin koltuğunu salladığına yönelik sorulara ise Koeman, "Geleceğim hakkında yorum yapamam. Artık bununla ilgili konuşmama kararı aldım" sözlerini sarf etti.



Son olarak taraftarlara seslenen Koeman, "Taraftar skordan memnun değil biliyorum ama takımın kazanmak için sahada bir şeyler yapmaya çalışmasının memnuniyet yaratmayacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.



