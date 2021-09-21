Koeman: "Geleceğim hakkında yorum yapmayacağım"

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Barcelona'nın sahasında Granada'yla 1-1 berabere kalmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Koeman: 'Geleceğim hakkında yorum yapmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2021 01:54
Sahasında Granada'dan 1 puanı 90. dakikada kurtaran Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman maç sonu açıklamalarda bulundu.

Koeman maç boyuncu golü aradığını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "4-3-3 sistemiyle oynadık. Kanatlarda hızlı olamadık. Ansu ve Dembele olsaydı ne demek istediğim anlaşılırdı. 2. dakikada golü yememiz olayları çok karmaşık hale getirdi. Maç içinde sürekli değişiklik yaptık ama skor üretemedik" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadıkları tutuk futbol ve arkasından gelen Granada beraberliğinin koltuğunu salladığına yönelik sorulara ise Koeman, "Geleceğim hakkında yorum yapamam. Artık bununla ilgili konuşmama kararı aldım" sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara seslenen Koeman, "Taraftar skordan memnun değil biliyorum ama takımın kazanmak için sahada bir şeyler yapmaya çalışmasının memnuniyet yaratmayacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.