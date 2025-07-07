Kocaelispor, Tisserand transferini bitirmek istiyor

Kocaelispor, stoper hattını güçlendirmek için bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand ile görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 07 Temmuz 2025 16:16
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Tisserand transferini bitirmek istiyor
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil siyahlılar, stoper mevkisi için tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak isteyen Kocaelispor, bu transferde önemli aşama kaydetti. Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun sözleşmesinin elinde olduğu ve kulübüyle bir bağı bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'a transfer olan 31 yaşındaki Tisserand, deneyimi ve güçlü fiziğiyle Kocaelispor savunmasına büyük katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

[Kocaeli TV]
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