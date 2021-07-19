Kocaelispor, kaleci Korcan Çelikay ile anlaştı

Kocaelispor, 33 yaşındaki kaleci Korcan Çelikay ile ön protokol anlaşması imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, kaleci Korcan Çelikay ile anlaştı
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19 Temmuz 2021 16:51
Korcan Çelikay
Korcan Çelikay
Ankaragücü
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki kaleci Korcan Çelikay ile ön protokol anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi ile ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak." ifadesi kullanıldı.

Çelikay, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nde forma giymişti.

 

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