Kocaelispor forvetini İtalya'da buldu

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmaları kapsamında gözünü İtalya'ya dikti.
Di Marzio'nun haberine göre Kocaelispor, Atalanta U23 oyuncusu Gİneli Moustapha Cisse ile ilgileniyor.
22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu St. Gallen'de kiralık geçirmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
St. Gallen ile 33 maça çıkan santrfor, takımına 4 gol ve 2 asist katkısı verdi.
Di Marzio'nun haberine göre Kocaelispor, Atalanta U23 oyuncusu Gİneli Moustapha Cisse ile ilgileniyor.
22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu St. Gallen'de kiralık geçirmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
St. Gallen ile 33 maça çıkan santrfor, takımına 4 gol ve 2 asist katkısı verdi.