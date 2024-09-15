Kocaelispor, evinde kaybetti!

1. Lig'de Kocaelispor, sahasında ağırladığı Manisa FK'ye 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, evinde kaybetti!
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15 Eylül 2024 20:59
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan konuk ekip Manisa FK oldu.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Dani Ramirez ve 71. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak attı. Kocaelispor'un golü 45. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Kocaelispor'da Ryan Mendes, 30. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Kocaelispor'da Aaron Appindangoye 2, Manisa FK'de ise Mamadou Cissokho 18'de kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Manisa FK, 8 puana yükseldi. Kocaelispor, 9 puanda kaldı.

Manisa FK, ligin bir sonraki haftasında sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Kocaelispor, Çorum deplasmanına gidecek.

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