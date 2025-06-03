Kocaelispor'dan sürpriz hamle: Edin Vişça!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transferde gözünü Trabzonspor'a çevirdi.
Yeşil siyahlı yönetim, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda transfer listesinin ilk sırasına Trabzonspor'un 35 yaşındaki sağ kanadı Vişça'yı yazdı.
SERDAR SAATÇI'YI KİRALAMAK İSTİYOR
Boşnak yıldız, bordo mavili kulüple ara dönemde 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Ayrıca teknik direktör Fatih Tekke'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği stoper Serdar Saatçı'yı da Kocaelispor'un kiralamak istediği öne sürüldü.
MUHAMMET TAHA TEPE'YE KANCA
Kocaeli medyası oyuncunun yeşil-siyahlı ekibe sıcak baktığını paylaştı. Körfez ekibinin Trabzonspor'dan istediği bir diğer ismin ise kaleci Muhammet Taha Tepe olduğu belirtildi. Taha'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.
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