SELÇUK İNAN İLE GÖRÜŞECEK

Kocaelispor'da gol kralı olan ancak sezon sonunda takımdan ayrılacağını dile getiren Oğulcan Çağlayan'ın akıbeti merak konusu oldu. Sosyal medyada bazı platformlarda Oğulcan'ın Arabistan'a transfer olacağı söylense de bu durumun gerçek olmadığı öğrenildi. Oğulcan için, hem 1. Lig'den hem de Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Kocaelispor'un gol yükünü 21 golle çeken ve gol kralı olan Oğulcan Çağlayan, sezon bittikten sonra takımdan ayrılacağını ifade etmişti.Oğulcan için hem İran'dan hem de Arabistan'dan teklif geldiği iddia edilmişti ancak böyle bir durumun olmadığı öğrenildi.Oğulcan, Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirecek. Golcü oyuncunun takımdaki akıbeti bu görüşmenin ardından belli olacak.Öte yandan Oğulcan için, hem 1. Lig hem de Süper Lig'den tekliflerin olduğu, bu takımların ise Kayserispor ile Antalyaspor olduğu iddia edildi.(Özgür Kocaeli Gazetesi)