Kocaelispor, 3'te 3 yapmak istiyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada ikas Eyüpspor'a karşı elde eden yeşil-siyahlı ekip, 9. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.



Son 2 maçını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Darko Churlinov, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara karşılaşmada forma giyemeyecek.



