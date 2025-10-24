24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Kocaelispor, 3'te 3 yapmak istiyor

Kocaelispor, Süper Lig'de konuk edeceği Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

calendar 24 Ekim 2025 13:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, 3'te 3 yapmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada ikas Eyüpspor'a karşı elde eden yeşil-siyahlı ekip, 9. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Son 2 maçını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Darko Churlinov, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.