"Kobe, vefatından önce Nike'den ayrılıp kendi şirketini kuracaktı" iddiası!

2/ These were the designs my team did to show him that day for an independent Mamba shoe company. Here's calendar details. There were witnesses to the meeting and Kobe's plans like Gina Ford, who manages Usain Bolt. pic.twitter.com/PgsIDt0P0E



— Shervin (@shervin) December 29, 2020

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, Nike'den memnun olmadığı ve vefatından önce Mamba etiketi altında kendine ait bir ayakkabı şirketi kurmak istemiş olduğu bildirildi.İran asıllı Ameriklı girişimci Shervin Pishevar, bazı ilgi çekici haberleri gün ışığına çıkardı ve Kobe'nin, spor ayakkabı sektörünü yeni bir yaklaşımla değiştirmeyi planladığını belirtti:46 yaşındaki Shervin, Twitter'da Mamba marka ayakkabı için bazı olası tasarımları da açığa çıkardı:Shervin, Kobe'nin Nike'ye neden güvenmeyip kendi markasını kurmak istediğini de şu şekilde açıkladı: