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"Kobe, vefatından önce Nike'den ayrılıp kendi şirketini kuracaktı" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, Nike'den memnun olmadığı ve vefatından önce Mamba etiketi altında kendine ait bir ayakkabı şirketi kurmak istemiş olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, Nike'den memnun olmadığı ve vefatından önce Mamba etiketi altında kendine ait bir ayakkabı şirketi kurmak istemiş olduğu bildirildi.

İran asıllı Ameriklı girişimci Shervin Pishevar, bazı ilgi çekici haberleri gün ışığına çıkardı ve Kobe'nin, spor ayakkabı sektörünü yeni bir yaklaşımla değiştirmeyi planladığını belirtti:

"Aralık 2019'un sonlarında Kobe Bryant ile tanışmıştım. Kobe, Nike'den memnun değildi ve 2020'de ayrılacaktı. Oyuncuların sahipliğini üstlendiği bir ayakkabı şirketi olan Mamba'yı kurmayı planlıyordu ama haftalar sonra vefat etmişti. İş hayatında yapmak üzere olduğu şey, spor kariyerini gölgede bırakacaktı."

46 yaşındaki Shervin, Twitter'da Mamba marka ayakkabı için bazı olası tasarımları da açığa çıkardı:


"Bunlar, ekibimin o gün bağımsız Mamba ayakkabı markası için ona gösterdiği tasarımlardı. Takvim ayrıntıları da burada. Toplantıya ve Kobe'nin planlarına, Usain Bolt'un menajeri Gina Ford gibi isimler de tanıklık etmişti."

Shervin, Kobe'nin Nike'ye neden güvenmeyip kendi markasını kurmak istediğini de şu şekilde açıkladı:

"Nike'nin, kendi koleksiyonuna olan pazarlama ve promosyon planlarından memnun değildi. Ayakkabılarının satışları çok canlı değildi ve bunun için Nike'yi suçluyordu. Nike'nin tasarım konusundaki düşüncelerine güvenmediği için de kontrolü elinde sıkıca tutuyordu."


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