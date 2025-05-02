NBA playofflarında 1 Mayıs gecesi hem Doğu hem Batı Konferansı'nda büyük heyecan yaşandı. New York Knicks tur atlayarak yoluna devam ederken, Los Angeles Clippers seriyi yedinci maça taşıdı.



Knicks 116-113 Pistons (Knicks 4-2 kazandı)



New York Knicks, Detroit Pistons ile oynadığı serinin altıncı maçında 116-113'lük skorla galip gelerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.



Maçın son anlarında Jalen Brunson'ın 4.3 saniye kala attığı üç sayılık basket, Knicks'e galibiyeti getirdi. Brunson, toplamda 40 sayı kaydederek takımının en skorer ismi oldu. Mikal Bridges 25 sayı, OG Anunoby ise 22 sayı ile katkı sağladı. Pistons cephesinde Cade Cunningham 23 sayı ile oynarken, Jalen Duren 21 sayı kaydetti.



Knicks, bu galibiyetle 2013'ten bu yana ilk kez Boston Celtics ile playofflarda karşılaşacak ve serinin ilk maçı Pazartesi günü Boston'da oynanacak.



Clippers 111-105 Nuggets (Seri 3-3 berabere)



Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ile oynadığı serinin altıncı maçında 111-105'lik skorla galip gelerek seriyi 3-3'e taşıdı ve yedinci maçı zorladı.



James Harden 28 sayı ve 8 asistle, Kawhi Leonard ise 27 sayı ile takımını sırtladı. Clippers, üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla öne geçerken, Nuggets son çeyrekte farkı kapatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Nikola Jokić 25 sayı kaydederken, Jamal Murray maçın başında etkili olsa da ikinci yarıda performansı düştü.



Serinin yedinci ve son maçı Cumartesi günü Denver'da oynanacak ve kazanan takım Batı Konferansı yarı finaline yükselecek.



