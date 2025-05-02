Knicks bir üst tura yükseldi, Clippers seriyi 7. maça taşıdı!

NBA playofflarında 1 Mayıs gecesi hem Doğu hem Batı Konferansı'nda büyük heyecan yaşandı. New York Knicks tur atlayarak yoluna devam ederken, Los Angeles Clippers seriyi yedinci maça taşıdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Knicks bir üst tura yükseldi, Clippers seriyi 7. maça taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 09:53
NBA playofflarında 1 Mayıs gecesi hem Doğu hem Batı Konferansı'nda büyük heyecan yaşandı. New York Knicks tur atlayarak yoluna devam ederken, Los Angeles Clippers seriyi yedinci maça taşıdı.

Knicks 116-113 Pistons (Knicks 4-2 kazandı)

New York Knicks, Detroit Pistons ile oynadığı serinin altıncı maçında 116-113'lük skorla galip gelerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

Maçın son anlarında Jalen Brunson'ın 4.3 saniye kala attığı üç sayılık basket, Knicks'e galibiyeti getirdi. Brunson, toplamda 40 sayı kaydederek takımının en skorer ismi oldu. Mikal Bridges 25 sayı, OG Anunoby ise 22 sayı ile katkı sağladı. Pistons cephesinde Cade Cunningham 23 sayı ile oynarken, Jalen Duren 21 sayı kaydetti.

Knicks, bu galibiyetle 2013'ten bu yana ilk kez Boston Celtics ile playofflarda karşılaşacak ve serinin ilk maçı Pazartesi günü Boston'da oynanacak.

Clippers 111-105 Nuggets (Seri 3-3 berabere)

Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ile oynadığı serinin altıncı maçında 111-105'lik skorla galip gelerek seriyi 3-3'e taşıdı ve yedinci maçı zorladı.

James Harden 28 sayı ve 8 asistle, Kawhi Leonard ise 27 sayı ile takımını sırtladı. Clippers, üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla öne geçerken, Nuggets son çeyrekte farkı kapatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Nikola Jokić 25 sayı kaydederken, Jamal Murray maçın başında etkili olsa da ikinci yarıda performansı düştü.

Serinin yedinci ve son maçı Cumartesi günü Denver'da oynanacak ve kazanan takım Batı Konferansı yarı finaline yükselecek. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.