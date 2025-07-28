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Klopp'tan Arda Turan'ın öğrencisine kanca!

RB Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp, Shakhtar Donetsk forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marlon Gomes'i istiyor.

calendar 28 Temmuz 2025 12:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klopp'tan Arda Turan'ın öğrencisine kanca!
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RB Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen orta saha Marlon Gomes'i istiyor.

SHAKHTAR 25 MİLYON EURO İSTEDİ

Alman ekibi, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerine devam ediyor; Brezilyalı orta saha oyuncusu için Ukrayna ekibi 25 milyon Euro talep etti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BEĞENDİ

Jurgen Klopp, 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı Beşiktaş karşılaşmasında izlediği ve genç oyuncuyu beğendiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Sambacı, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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