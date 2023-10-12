Golden State Warriors forveti Klay Thompson, kariyerini Warriors'ta bitirmek istediğini söyledi.



Warriors'la olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan Thompson, kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme yapmak isteyen Golden State ekibiyle emekli olmak istediğini ifade etti:



"Evet. Kesinlikle. Başka bir yere gitmek istemem. Tek bir takım için oynamak oldukça nadir görülen bir şey. Hangi spor dalında olursa olsun, futbol olsun, beyzbol olsun, basketbol olsun. Bunlar gerçekten efsanevi şeyler. Udonis Haslem'ın durumu gibi. Kendisi Miami'de lokal olarak büyük saygı görüyor. Bunlar benim değerli gördüğüm şeyler.



Tüm ülkedeki, dünyadaki ve Kuzey Kaliforniya'daki insanlar veya genel olarak Warriors taraftarları, Warriors'la çok gurur duyuyorlar. Ben şampiyonluklardan önce de buradaydım. Yani bir bakıma bu takım bizim bebeğimiz gibi. Bir noktadan sonra onu yürütmek istiyorsunuz. Bu takımın bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Kendimi başka bir formayla hayal etmek çok zor."



Bu sezon 43,2 milyon dolar kazanan Klay'in, başka bir takımla veya Warriors'la bir sonraki kontratında bu rakama yakın bir miktar kazanıp kazanmayacağı ise merak konusu.



