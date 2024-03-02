Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor. 1-0 kazandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Fredy kaydetti.



Konuk ekipte teknik direktör Arda Turan, 81. dakikada, Caner Erkin, 56. dakikada, Bodrum FK'de ise teknik direktör İsmet Taşdemir 44. dakikada, Kenan Özer, 90+5'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 61 yaparak liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 42 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, evinde Çorum FK'yi ağırlayacak. Bodrum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.



MAÇ İÇİNDE OLAYLAR ÇIKTI



Karşılaşmaya ilk yarının son bölümünde çıkan olaylar damga vurdu. Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekleyerek maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.



Olayların devamında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.



Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.





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