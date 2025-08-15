15 Ağustos
Killian Hayes, EuroLeague ilgisine rağmen NBA'e odaklı

Fransız guard Killian Hayes, Avrupa'nın önde gelen EuroLeague kulüplerinden gelen cazip tekliflere rağmen NBA'e dönüş hedefinden vazgeçmedi.

Uluslararası teklifleri değerlendirmek yerine, BeBasket'in haberine göre 24 yaşındaki oyuncu tamamen NBA'de bir antrenman kampı daveti alıp, en üst seviyede yeniden kendini kanıtlamaya odaklandı.

2023–24 sezonunun büyük bölümünü NBA G League takımlarından Long Island Nets'te geçiren Hayes, burada ana oyun kurucu rolünü üstlendi. Şubat ayı sonunda gösterdiği performansla Brooklyn Nets ile 10 günlük bir kontrat imzalayarak kısa süreliğine NBA'e döndü.


Brooklyn ile çıktığı 6 maçta Hayes, maç başına 9,0 sayı, 3,2 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.

G League'de ise 34 maçta forma giyerek maç başına 16,7 sayı, %46 saha içi isabet oranı ve %37,1 üç sayı isabet oranı ile oynadı. Maç başına beş üçlük denemesi yapan Hayes, bu alandaki gelişimini ortaya koydu. Ayrıca 7,3 asist, 5,3 ribaund ve 2,1 top çalma ortalamalarıyla çok yönlü bir performans sergiledi.

Hayes, bu istatistiklerle hem hücum hem de savunma yönünde katkı sağlayabileceğini göstererek NBA'e geri dönme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
