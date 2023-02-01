Keylor Navas, Premier Lig'e gitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, PSG'de forma giyen tecrübeli kaleci Keylor Navas'ı kiralamak için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Keylor Navas, Premier Lig'e gitti
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01 Şubat 2023 01:40
Paris Saint Germain'in tecrübeli kalecisi Keylor Navas'ın yeni adresi belli oldu.

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Keylor Navas'ı kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı. Kiralık anlaşma, sezon sonuna kadar geçerli olacak.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla yalnızca 2 maçta forma giyen Keylor Navas, bu maçlarda 1 gol yedi.

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