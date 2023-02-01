Keylor Navas, Premier Lig'e gitti

Paris Saint Germain'in tecrübeli kalecisi Keylor Navas'ın yeni adresi belli oldu.



Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Keylor Navas'ı kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı. Kiralık anlaşma, sezon sonuna kadar geçerli olacak.



Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla yalnızca 2 maçta forma giyen Keylor Navas, bu maçlarda 1 gol yedi.





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