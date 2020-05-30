Beşiktaş'ta ligde kalan 8 haftada 5 maçta daha en az 45'er dakika oynarsa kiralık sözleşmesi otomatik uzayacak olan Boateng'den bu maddenin rafa kaldırılması istenecek.Ganalı bu talebi kabul etmezse, opsiyon maddesinin devreye girmemesi için şans verilmeyen Rebocho gibi kulübede bekleyecek.Boateng'in bu karar için cevabı kısa süre sonra belli olacak.