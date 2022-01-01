Kevin Garnett'in 5 no'lu Celtics forması emekli edildi!

Boston Celtics, efsane oyuncusu Kevin Garnett'in beş numaralı formasını emekliye ayırdı.



Garnett, TD Garden'daki törende eski takım arkadaşı Ray Allen ile arasındaki buzları da eritti.



Garnett, takımda geçirdiği altı seneyi kutlayan törenin bir parçası olarak, Paul Pierce'ın da dahil olduğu "büyük üçlü" arasından Allen'ı işaret ederek, yıllar boyu aralarında süren husumete son verdiğini açıkladı:



"Ray Allen'ı burada görmek güzel. Gerçekten. Seni görmek çok güzel. Sırada sen varsın."



Allen yerinden kalkarak Garnett'e sarıldıktan sonra, Pierce da hemen arkasından ikiliye katılarak, kalabalıktan yükselen alkışlar eşliğinde toplu kucaklamaya katıldı.



Allen, 10 yıl önce Miami Heat'e serbest oyuncu olarak katılmayı seçtiğinde, dönemin Celtics oyuncuları ve kendisi arasında herkesçe bilinen bir küslük süreci başlamıştı.



