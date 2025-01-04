Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve kazandık"

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Yavaş: 'Üç puan için buraya geldik ve kazandık'
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04 Ocak 2025 19:04
ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yendikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Antalyaspor'un kendi sahasında iyi oynayan ve son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk, o ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan bizdik. İstediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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