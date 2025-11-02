Kerem, ilk sarı kartı kulübede gördü!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin 77. dakikasında kulübede sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, Alvarez ile Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonun ardından kulübeden çıkarak itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon ligde 7. maçını oynayan 27 yaşındaki futbolcu, ilk sarı kartını kulübede gördü.
