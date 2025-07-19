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Kerem Demirbay: "Rakip takıma gitmeyi kendime yakıştırmam"

Galatasaray'dan ayrılıp Ikas Eyüpspor'a transfer olan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Temmuz 2025 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 22:31
Fotoğraf: AA
Kerem Demirbay: 'Rakip takıma gitmeyi kendime yakıştırmam'
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Galatasaray'da geçirdiği 2 sezon sonrası ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Kerem Demirbay, Galatasaray'da yaşadıkları ve sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Leroy Sane hakkında Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"RAKİP KULÜPLERDEN TEKLİF VARDI"

Kerem Demirbay, transfer süreci ile alakalı, "Eyüpspor'a transfer olmadan önce İstanbul'dan başka büyük kulüplerden de teklifler vardı. Galatasaray benim evim olmuştu. Herkes bana sahip çıktı. Ben de karakter olarak büyük rakip bir takıma gidemedim, kendime yakıştıramam." dedi.

"HİÇBİR YERDE YAŞAMADIĞIN HİSLERİ YAŞAYACAKSIN"


Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine de değinen Kerem Demirbay, "Leroy Sane arkadaşım benim uzun zamandır. Galatasaray çok iyi bir karakter transfer etti. Ona 'Kariyerinde çok büyük kulüplerde oynadın ama buraya geldiğin an hiçbir yerde yaşamadığın hisleri yaşayacaksın' dedim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A TEŞEKKÜRLER"

Galatasaray'daki zamanına ve yaşadığı şampiyonluklara değinen Kerem Demirbay, "Geçirdiğim 2 sene için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir yanlışım olduysa affola. İnşallah stada geldiğimde ıslık sesi duymam." sözlerini sarf etti.

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