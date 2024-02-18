Kerem Demirbay ligde de golünü attı

Galatasaray'da maçın açılış golünü kaydeden Kerem Demirbay üst üste ikinci maçında da golünü atmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay ligde de golünü attı
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18 Şubat 2024 22:09
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

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