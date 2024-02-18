Kerem Demirbay ligde de golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.
Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.
Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.