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Kerem Aktürkoğlu için Milan ve Beşiktaş yarışta!

Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş ve Milan karşı karşıya! Benfica'dan yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen iki kulüp yarışta; UEFA Avrupa Ligi faktörü transferin kaderini belirleyebilir.

calendar 21 Temmuz 2025 09:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kerem Aktürkoğlu için Milan ve Beşiktaş yarışta!
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Beşiktaş'ın sol kanat transferi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların transferde ciddi adımlar attığı milli yıldız için bu kez dev bir rakip devreye girdi: İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Milan, geçtiğimiz sezonu Benfica formasıyla geçiren ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş ise şu aşamada Milan'ın gerisinde kalmış görünüyor. Öte yandan Benfica'nın doğrudan satışa daha sıcak baktığı, ancak Milan'dan teklifin artırılmasını beklediği ifade edildi.

AVRUPA LİGİ AVANTAJI



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu süreçte Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferleri nedeniyle Benfica ile kurulan yakın ilişkileri devreye sokarak avantaj sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonundaki rakamı yükselterek Milan'la rekabeti dengelemeyi hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Milano'da yaşamaya sıcak baktığı, ancak Milan'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olması nedeniyle kararsız olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde, Kerem transferinde de önemli bir avantaj elde edeceği yorumları yapıldı.

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