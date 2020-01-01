Kemba'dan takım arkadaşlarına övgü: "Onlara çok minnettarım..."

Boston Celtics'in yıldızı Kemba Walker, dokuzuncu NBA sezonunda kendini ilk kez NBA playofflarının ikinci turunda ve konferans finallerine iki galibiyet uzakta bulmasıyla ilgili konuştu.



Kemba, dün geceki Toronto Raptors karşılaşmasından sonra, şu ifadeleri kullandı:



"Neler yaşadığımı biliyorsunuz. Herkes biliyor ... hiç ikinci tura çıkmamıştım. Ve kariyerimde çoğu zaman, bunun gibi maçlarda, muhtemelen büyük farkla yenilmiştim. Ama yanımda bu şekilde bir adım öne atıp performans gösterebilen bu adamlara sahip olmak, özel bir durum. Ve bu adamların arkamı böyle kolladığını bilmek de harika bir duygu. Takım arkadaşlarıma gerçekten minnettarım."



6/18'lik bir şut isabetiyle oynamasına rağmen, Walker, 102-99 biten karşılaşmanın son beş dakikası içinde basket bulan tek Celtics oyuncusuydu ve bu da Boston'ın hayatta kalmasını ve galibiyete ulaşmasını sağlamıştı.



"Hayatımda o kadar çok şut kaçırdım ki... cidden çok fazla şut kaçırdım. Asla kendime oynamayacağım. Takım arkadaşlarıma yardım etmenin yollarını bulacağım. Bence bu gece savunmada sağlam kalmıştım, bu en önemlisiydi. Takım arkadaşlarım görevlerini yaptılar. Smart çok büyük üçlükler soktu, Tatum tüm maç iyi oynadı, bir çok adamın harika katkıları oldu. Ve maç sonlarında herkes kendine güvenini korudu. Ben oyunum üzerinde çok çalışan biriyim. Bence maç boyunca çok iyi şut imkanlarım oldu fakat sadece isabet bulamadım. Bu herkesin başına gelir. Sadece agresif kaldım ve dikkatimi bozmadım."



Geçmişte, Walker takımının kazanması için her şeyi kendisi yapmak zorundaydı. Şimdi sadece önemli olduğu zaman bunu yapması gerekiyor. Bu, Boston'ın 6-0 olduğu playofflarda kullandığı bir formül.



