Kemal Özdeş: '5-2'yi açıklamak zor!'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Beşiktaş'a mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.



Özdeş, "Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor. Net bir galibiyet aldılar. İlk yarısında 2-0, gol atıp oyuna ortak olma niyetimiz vardı. Oyunda belki ilk yarıya göre daha dengeli bir oyun olarak başladı. 3. gol gardımızı düşürdü. 5-2'yi anlatmak güç. 20. dakikadaydı Beşiktaş'ın ilk atağı. Bizim için sorun, aynı merkezden arkamıza atılan toplara cevap veremememizdi Benzer şekilde böyle 5 gol yedik. Kutluyorum Beşiktaş'ı." dedi.



Kemal Özdeş ayrıca, "Çalışacak fırsat ve zaman da yoktu. Beşiktaş bugün istediğini aldı. Onlara da başarılar gelecek sezon için. Biz de gelecek yılın yapılanması başladık. Hem son maça hazırlanacağız. Onu kazanmak için uğraşacağız. Umarım kazanarak sezonu kapatırız. Sonra da gelecek sezonun Kasımpaşası'nı oluşturacağız." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Formda bir Beşiktaş'a karşı oynadık. Beş golle kaybetmek üzücü. İlk 20 dakikada işler yolunda giderken savunma arkasına giden bir topla geriye düştük. Bu, Beşiktaş'ın coşkusunu arttırdı. Benzer bir pozisyonda skor 2-0 oldu." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda oyun formatında değişiklik yaptıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Amacımız gol atıp oyuna ortak olmaktı. Takım oyunu oynamaya çalıştık. Ancak 5-2 mağlup olduk. Bu sürece kadar çok önemli maçlar oynadık. 4 maçta 10 puan topladık. Bu, bizim sıralamamızı belirledi. Son maçı kazanıp konumumuzu korumak istiyoruz. Çok önemli duruş gösterdi oyuncularımız. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik. Gelecek yıl daha güçlü bir Kasımpaşa için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.





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